Napad na POP TV

Kako si je Janez Janša podredil najvplivnejši medij v državi

© Željko Stevanić

Gledalci informativnih programov POP TV ali Kanala A lahko v zadnjem obdobju zaznavajo subtilne spremembe. Prispevki o politiki so po novem malce krajši in predvajani, če je to le mogoče, malce pozneje. Značilni poptevejevski ljudsko-šankovski vložki so že preteklost. Gregor Trebušak, voditelj oddaje Svet na Kanalu A, in pa na primer Jani Muhič, voditelj oddaje 24 ur, ne komentirata več prispevkov in tudi novinarji so za kakšno stopinjo hladnejši in celo bolj bledi. »Politične novice so že kakšno leto dni v ozadju. Novinarji pa smo bili opozorjeni, da ne smemo izražati svojega mnenja, kar vključuje recimo tudi, da ne smemo sklepati iz dejstev,« nam je dejal eden od njih.