Križ da, srp in kladivo ne

Občina Kidričevo brez vednosti vdove zamenjala nagrobno ploščo

Kidričevo nosi ime Borisa Kidriča, partizana in prvega predsednika slovenske vlade po drugi svetovni vojni. V mestu že desetletja vlada SDS, ki ima skupaj z NSi in SLS eno izmed najudobnejših večin v kateremkoli občinskem svetu. Zato ni presenečenje, da občina spomenik, posvečen Kidriču, nadomešča s spomenikom žrtvam vseh vojn. Ali da so tam pripravili enega večjih protibegunskih shodov. In tudi ne, da občina samovoljno odstrani nagrobno ploščo, ker je bil na njej simbol srpa in kladiva.