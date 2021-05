Vseslovenska vstaja za predčasne volitve

28. maja ob 18. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani napovedan največji protivladni protest doslej

Trg republike v Ljubljani na enem od prejšnjih petkovih protivladnih protestov

© Željko Stevanić

Na spletu se vrstijo pozivi k vseslovenski vstaji za predčasne volitve. Veliki protest je napovedan za prihodnji petek, 28. maja, zgodil pa naj bi se ob 18. uri z zborom na Prešernovem trgu v Ljubljani. Protestnice in protestniki zahtevajo takošnje predčasne volitve in navajajo, da je že več kot kot 70 odstotkov prebivalk in prebivalcev nezadovolnjih z vlado Janeza Janše in stanjem demokracije v državi. "Vlada nima večine niti v državnem zboru! Vsak dan izgubljamo ugled v svetu in Evropski uniji," so zapisali v obvestilu na Facebooku.

"Njihova hiša iz kart, ki so jo gradili na korupciji, klientelizmu, pobesnelem kadrovanju, zlorabljanju epidemije, ignoriranju socialnega dialoga, poniževanju stroke, kršenju ustavnih pravic, napadanju medijev, širjenju sovraštva in ustrahovanju, se končno neustavljivo podira," so dodali in poudarili, da je skrajni čas, da odgovorni v vladi in državnem zboru naredijo "edino smiselno potezo, ki lahko prepreči kolaps pravne države in nepopravljivo škodo, ki se veča z vsakim novim dnem vladavine Janeza Janše".

"Njihova hiša iz kart, ki so jo gradili na korupciji, klientelizmu, pobesnelem kadrovanju, zlorabljanju epidemije, ignoriranju socialnega dialoga, poniževanju stroke, kršenju ustavnih pravic, napadanju medijev, širjenju sovraštva in ustrahovanju, se končno neustavljivo podira."



Protestnice in protestniki

V zapisu so opozorili tudi, da so vsi tisti politiki, funkcionarji ali uslužbenci, ki s svojo pasivnostjo, preračunljivostjo in sprenevedanjem omogočajo in podpirajo to "nevzdržno in škodljivo stanje", "izdajalci svojih volilk in volicev ter svoje funkcije in kot taki bodo nosili polno težo odgovornosti za vse posledice".

S temi besedami so državljanke in državljane pozvali k vstaji, ki je napovedana za prihodnji petek, 28. maja.