Janševa vlada popustila pritiskom ali ukrepe prilagodila kongresu SDS?

Od jutri in do 30. maja število udeležencev na javnih shodih in prireditvah ni več številčno omejeno na 50 ljudi, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Je to posledica pritiskov javnosti ali napovedi, da bo ravno v tem času potekal tudi kongres stranke SDS, na katerem pričakujejo okoli tisoč ljudi?

Vlada je na današnji dopisni seji spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi. Od sobote in do 30. maja število udeležencev na javnih shodih in prireditvah tako ni več številčno omejeno na 50 ljudi, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo, so sporočili po seji vlade.

Prav tako ni več obveznosti pogojev, ki jih predpiše Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kot je veljalo prej izjemoma za zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih prireditvah in shodih.

Dovoli se torej zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih zbiranjih. Pri tem je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve. Še vedno pa je sicer prepovedano zbiranje (druženje) več kot 50 ljudi.

Število oseb v zaprtih prostorih se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Število oseb na prostem se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask, so še navedli v sporočilu po današnji dopisni seji vlade.

Ob tem pa velja omeniti tudi napoved, da naj bi ravno v času sprostitev omejitev gibanja kongres stranke SDS v Slovenskih Konjicah, na katerem bodo volili tudi vodstvo stranke za naslednje mandatno obdobje. Na dogodku, kot je razvidno iz objave konec marca, pričakujejo približno 700 delegatov in 200 ostalih gostov.

Za 28. maja je ob 18. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani že napovedan največji protivladni protest doslej, poimenovan Vseslovenska vstaja, na katerem bodo protestnice in protestniki zahtevali predčasne volitve. Več o tem na tej spletni povezavi.