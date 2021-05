Nemški časnik: Janša je opravilno nesposoben

IZJAVA DNEVA

"Pritisk na kulturo in medije, civilno družbo in pravosodje se stalno stopnjuje. Potovanje v Slovenijo ter pogovori s politiki, umetniki, novinarji in znanstveniki kažejo na vse to ‒ in še več: razklana, skrajno polarizirana država, ki se opoteka pod agresivno retoriko in radikalnim pristopom moža, ki ga nekateri označujejo kot izkušeno 'politično žival' s solidno podporo, drugi pa kot brezobzirnega narcisa s preganjavico."

(Cathrin Kahlweit, nemška novinarka, v uglednem časniku Süddeutsche Zeitung, v katerem je članek o slovenskem predsedniku vlade Janezu Janši naslovila "Opravilno nesposoben" (Praktisch handlungsunfähig). Janša je intervju za časnik zavrnil; via Žurnal24)