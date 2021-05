»Dogaja se nam Balkan v devetdesetih«

IZJAVA DNEVA

"Razumni državljani 'nove Evrope' smo razvili slepo pego za temeljno nepravično razmerje moči v Evropi, saj jasno vidimo, kako vsakemu Evropejcu članstvo v EU koristi. Evroskepticizem, predvsem britanski, ki je že rodil svoj sad, je upor transakcijski oblastniški hierarhiji EU, predvsem pa instrument, prek katerega politični oportunisti med volivce posejejo gnev nad gospodarji od drugod ter strah pred izgubo suverenosti in identitete, čustva pa nazadnje pretvorijo v politične točke zase. Evropi se dogaja Balkan v devetdesetih. V ta kontekst sodi tudi Simonitijeva odpoved razstave v Bruslju. Ne gre za to, da desnica ne želi razstavljati levičarjev, pač pa za to, da lahko minister pred kamerami in mikrofoni populistično trdi, da ne bo dopustil, da bi bruseljski uradniki odločali namesto nas, ki smo samostojna država. S tem volilni bazi namiguje, da to morda nismo. In če nismo, bo marsikdo še bolj jezen, kot je v danih družbenih razmerah že tako ali tako jezen."

(Kolumnistka Mojca Pišek o Simonitijevi odpovedi razstave v Bruslju; via Delo)