FOTOGALERIJA: Protest v Ljubljani tudi v podporo Palestincem

Protestniki in protestnice Janševo vlado opozarjajo, naj v tednu dni odstopi, sicer za prihodnji petek napovedujejo "vseslovensko vstajo"

Očividci so včeraj opozarjali tudi na nove primere policijskega nasilja

© Janez Zalaznik

Na petkovem protestu je več tisoč ljudi, poleg že vsakotedenskega pozivanja k odstopu Janševe vlade, izrazilo tudi podporo Palestini. Protestnikom so se namreč pridružili člani gibanja za pravice Palestincev, ki so med drugim opozorili na neprimernost vladnega izražanja podpore Izraelu. Slovenska vlada je namreč pred kratkim na poslopju svoje stavbe na Gregorčičevi izobesila izraelske zastave.

Protestniki so se včeraj zbrali na Trgu republike v Ljubljani, okoli katerega jih je znova pričakalo večje število policistov. Med policisti in protestniki je prišlo tudi do izgredov in prerivanja, nekaj protestnikov, predvsem Palestincev, pa so policisti odpeljali. Prostost so vzeli tudi nekaterim državljanom Slovenije, ki so nato na družbenih omrežjih opozorili, da so bili žrtve policijskega nasilja in neprimerne obravnave.

Več utrinkov s petkovega protesta spodaj v fotogaleriji Janeza Zalaznika in Gašperja Lešnika.