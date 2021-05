»Ne pričakujem lahkih volitev in jasno bo treba pokazati, kdo je na kateri strani«

IZJAVA DNEVA

"Izhodišče za predvolilno koalicijo v opoziciji že imamo. To je program Koalicije ustavnega loka, ki smo ga podpisale vse opozicijske stranke. Ne vidim razloga, zakaj ne bi delali naprej in ga uskladili še pred volitvami."

"Povezovanje pred volitvami se mi zdi zelo smiselno. Ne pričakujem lahkih volitev in jasno bo treba pokazati, kdo je na kateri strani – to je Janšev blok in to je blok, ki bo vzpostavil alternativno vlado."

"Mislim, da je pred naslednjimi volitvami treba skleniti trden dogovor trenutne opozicije, da bomo ustvarili naslednjo vlado, in tak dogovor mora preživeti tudi morebitne politične umike voditeljev strank."

(Koordinator Levice Luka Mesec o tem, ali je za ustanovitev predvolilne koalicije SD, LMŠ, Levica in SAB; v intervjuju za Delo)