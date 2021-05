»Kultura kot palica, ki jo vzameš v roke in tolčeš nekoga, ki je drugačen«

IZJAVA DNEVA

"Imamo koncept razumevanja kulture, ki ga je Evropska kulturna konvencija postavila kot pogoj za delovanje evropskega projekta. Potekati bi moralo skozi kulturo, izobraževanje in učenje jezikov. Kultura nam omogoča, da svet razumemo, da ga komentirano in kritiziramo. Da kritiziramo sebe. Zdaj smo vse bolj soočeni s popolnoma drugačnim konceptom kulture. Kultura, identiteta, dediščina se razumejo diametralno nasprotno, kot jih postavlja Evropska kulturna konvencija, skoraj kot uniforma, ki jo oblečeš, da se boš razlikoval od nekoga drugega in ga prepoznal na bojišču kulturnega boja. Kultura kot palica, ki jo vzameš v roke in tolčeš nekoga, ki je drugačen. Ti dve različni pojmovanji kulture se zdaj kažeta tudi pri nas, v strahu pred družbeno kritičnostjo, svobodomiselnostjo, tudi subverzivnostjo, če hočete, ki so del njenega poslanstva."

(Pravnik in kolumnist Matjaž Gruden o odpovedi razstave v Bruslju ter o tem, ali smo priča sistematičnemu in načrtnemu blokiranju umetniških dejavnosti; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)