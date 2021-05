»Slovenceljni so ljubitelji sedanje oblasti, drugi smo pa Slovenci«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da ne. Slovenceljni so ljubitelji sedanje oblasti, drugi smo pa Slovenci. Kar se nam trenutno dogaja, se nam dogaja zato, ker se ogromno ljudi zanaša na to, da bo bolje, storijo pa nič. Nas je pa ogromno, ki nismo tiho. Mislim tudi, da nas je vedno več, in dokler so taki ljudje in dokler v Slovencih živi uporniški duh, me za nas ni strah!"

(Pesnica Svetlana Makarović o tem, ali se ji zdi, da so pri nas prevladali Slovenceljni; v intervjuju za Nedelo)