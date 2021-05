»Postavljamo se nasproti vsem, ki širijo neumne sodbe zaradi spolne usmerjenosti«

IZJAVA DNEVA

"Mi se postavljamo nasproti vsem, ki širijo neumne sodbe zaradi spolne usmerjenosti ali prestopanja družbenospolnih norm, in vsem, ki so nastrojeni proti ženskam, različnim religijam, barvam kože in poreklom."

(Italijanska glasbena zasedba Måneskin, letošnja zmagovalka Evrovizije, o zmagovalni skladbi Zitti e Buoni, ki je nekakšen manifest o posameznikovi edinstvenosti in poslušalce nagovarja, naj pri samouresničevanju ne podležejo družbenim pritiskom. "Namesto njih naj utihnejo in se obnašajo tisti, ki tako ali drugače izključujejo," so poudarili v intervjuju za časnik Delo.)

RVH5dn1cxAQ

QN1odfjtMoo