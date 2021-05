Cepljenje brezdomcev

V iztekajočem se tednu so na Dunaju pričeli s cepljenjem brezdomnih oseb, ki živijo v centrih za brezdomce

© Viktor Talashuk

Na Dunaju živi okoli 7.300 ljudi, ki trenutno bivajo v centrih za brezdomce. "Prijavo na cepljenje je med njimi izpolnilo, večinoma s pomočjo osebja v centrih, 4.300 brezdomcev. Zanimanja je veliko in pogosto na cepljenje pridejo tudi osebe, ki niso vnaprej naročene. Nekateri brezdomci so cepivo že prejeli zaradi svoje starosti ali zato, ker sodijo v kakšno izmed rizičnih skupin," so v sporočilu za javnost zapisali v predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani.

Po njihovih podatkih je med brezdomci nekaj tudi takšnih, ki se zaradi omejenega dostopa do medijev epidemije v resnici sploh niso zavedali. Za te ljudi je osebje zagotovilo še dodatne informacije. "Cepljenje je za brezdomne osebe zelo pomembno, saj te živijo v večjih skupinah in v majhnih prostorih, kar seveda onemogoča ustrezno varnostno razdaljo," so zapisali.

Brezdomce bodo na Dunaju cepili do sredine junija in sicer na licu mesta v 36 centrih za brezdomce po Dunaju. Cepivo Johnson & Johnson so izbrali zato, ker zahteva le en odmerek. "Brezdomne osebe je namreč pogosto težko dvakrat priklicati in tako zagotoviti ustrezno zaščito," so pojasnili predstavniki mesta Dunaj.

Po zadnjih podatkih je na Dunaju na cepljenje prijavljenih 973.814 ljudi, prvi odmerek jih je prejelo 644.463, z drugim odmerkom je bilo cepljenih 247.386 ljudi, kar vključuje tudi tiste z enim odmerkom Johnson & Johnson.