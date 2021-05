Bo lahko javnost prvič v zgodovini pogledala v zakulisje sistema oblikovanja blagovnih rezerv?

Žvižgač Ivan Gale opozarja, da smo morda pred zgodovinskim trenutkom vpogleda v delovanje Zavoda za blagovne rezerve

Ivan Gale pred parlamentom na petkovih protivladnih protestih

© Tone Stojko

"Danes sem prejel odločbo Informacijskega pooblaščenca, s katero je ta (delno) ugodil moji pritožbi zoper zavrnilno odločbo Zavoda za blagovne rezerve RS na mojo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja," je na Facebooku zapisal Ivan Gale, žvižgač in nekdanji uslužbenec omenjenega zavoda. Od zavoda je namreč zahteval program dela in finančni načrt za leto 2020 z vsemi spremembami in dopolnitvami.

"Po izkušnjah z nabavo zaščitnih tehničnih ovir za varovanje državne meje (žična ograja) pred leti in lanskoletne nabave zaščitnih sredstev proti koronavirusu, sem želel, da se programski dokumenti zavoda razkrijejo javnosti in s tem omeji manevrski prostor za ribarjenje v kalnem. Umik tajnosti sem kot eno izmed prioritet predstavil tudi v postopku razpisa za direktorja zavoda," je poudaril in dodal, da Zavod za blagovne rezerve razpolaga z več sto milijonov evrov vrednim premoženjem.

"Nobena izmed pogodb namreč nima oznake tajnosti, zato bo lahko vsak na podlagi pridobljenih pogodb (za posamično vrsto blaga ali vse skupaj) z malce truda sestavil točno sliko o stanju blagovnih rezerv v določenem trenutku."



Ivan Gale,

nekdanji uslužbenec Zavoda za blagovne rezerve RS

Zapisal je, da če zavod zoper odločbo informacijskega pooblaščenca ne bo vložil tožbe na upravno sodišče, "bo javnost lahko kmalu prvič v zgodovini pogledala v zakulisje sistema oblikovanja blagovnih rezerv, ki je v Sloveniji prisoten že od petdesetih let prejšnjega stoletja".

Informacijski pooblaščenec je mnenja, da so še vedno tajni podatki o zbirnih količinah in teritorialni razmestitvi blagovnih rezerv. "Če koga zanima tudi to, obstaja rešitev," je dodal Gale, ki meni, da lahko od zavoda zahteva vse sklenjene pogodbe o nabavi blaga, o skladiščenju in obnavljanju. Po njegovem gre za "varnostno vrzel" pri varovanju tajnosti. "Nobena izmed pogodb namreč nima oznake tajnosti, zato bo lahko vsak na podlagi pridobljenih pogodb (za posamično vrsto blaga ali vse skupaj) z malce truda sestavil točno sliko o stanju blagovnih rezerv v določenem trenutku," je sklenil najvidnejši žvižgač v državi.