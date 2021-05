Člani podmladka SDS z nacističnim pozdravom?

FOTO DNEVA

Spletni portal 24ur poroča, da so se člani Slovenske demokratske mladine (SDM), podmladka SDS, v začetku meseca, natančneje 9. maja, ko praznujemo Dan Evrope in tudi Dan zmage na fašizmom in nacizmom, odpravili na pohod do doma na planini Kofce. Tam so ob druženju posneli tudi več fotografij, ki so jih objavili na družbenih omrežjih. Med njimi je še posebej izstopala tista, na kateri se zdi, da nekateri izmed članov salutirajo z iztegnjeno desnico. V SDM, kjer so fotografijo že umaknili, pa so za 24ur dejali, da je šlo za spontano mahanje fotografu.