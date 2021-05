VIDEO: Za STA zbrali že skoraj četrt milijona evrov

Novinarska konferenca Društva novinarjev Slovenije (DNS) ob vstopu v zadnji teden kampanje zbiranja sredstev v podporo STA

Petra Lesjak Tušek, predsednica DNS, je na današnji novinarski konferenci dejala, da so do včerajšnjega dne za STA zbrali že skoraj četrt milijona evrov, natančneje 246.300 evrov. Večina denarja, približno dve tretjini, je bila zbrana prek SMS-sporočil, preostali zneski pa so bili nakazani na račun DNS.

"Ta pomemben znesek ima tudi širše družbeno sporočilo," je dejala Lesjak Tušek in dodala, da STA mora obstati in da zbrani znesek vlade ne odvezuje od dolga, ki ga ima do tiskovne agencije.

Več v videoposnetku današnje novinarske konference.

L3PnlYqfPuc