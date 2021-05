»Po zaslugi sedanje vlade smo del balkanske mentalitete«

IZJAVA DNEVA

"Ker je ena spravna pobuda povezana s cerkvijo, druga pa je prisotna v tradiciji NOB, ki od tega boja in pravičnosti ne odstopa. Aktualna oblast je izrazito nestrpna, vodi k ponovnemu enoumju, ki ne prenese demokratične institucije, ne pluralizma, ne razmišljanja. Zato preganjajo svobodo tiska, ukinjajo človekove pravice, demokracijo zahodnoevropskega tipa. In hočejo pri nas uveljaviti nov balkanizem, ki izvira iz madžarskega, poljskega režima."

"Po zaslugi sedanje vlade, pa bodimo odkriti, tudi že Peterletove, smo mi del balkanske mentalitete. Monopolizem, hlepenje po oblasti, enoumje, ki so pri nas močno razširjeni, ne porajajo politike evropskega kova. "

(Nekdanji partizan in prvi konzul v Trstu Božidar Gorjan o tem, zakaj sprave še vedno ni ... in kakšna je danes podoba Slovenije v Evropi in svetu; v intervjuju za Delo)