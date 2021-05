Grims: »Kdor se s tem strinja, pelje Slovenijo v državljansko vojno«

Poslanec SDS z vsemi topovi brani resolucijo svoje stranke in še naprej stigmatizira Levico in protestnike

Branko Grims, zvest Janšev kader

© Uroš Abram

"Če boste Levici dali prosto pot, da uresniči tisto, da bo z bajoneti nagnala podjetnike v morje, potem je odgovor, ki si ga lahko napišete sami. Kdor se s tem strinja in to tolerira, tisti pelje Slovenijo v državljansko vojno," je v današnji izjavi dejal poslanec SDS Branko Grims. Dodal je, da želijo v SDS "ohraniti ustavni red, demokratično in varno Slovenijo, želijo dosledno spoštovanje ustave". To je po njegovih trditvah tudi edino jasno sporočilo kongresne resolucije z naslovom Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, ki je sicer v opozicijskih vrstah, medijih in javnosti zaradi svoje sporne vsebine sprožila ostre odzive.

SDS bo namreč na kongresu, ki bo predvidoma 19. junija, sprejela pet resolucij, nosilna pa bo z naslovom "Gradimo Slovenijo".

"Če se komur koli zdi zavzemanje za ustavnost in spoštovanje slovenske ustave sporno, je z njim nekaj hudo narobe," je dejal Grims.

Levica po njegovih besedah govori o "podržavljanju, revolucionarnem nasilju in zaplembah". "To očitno ne skrbi nikogar, ampak nasprotno, saj očitno nekateri to podpirajo. To ni omejeno samo nanje, pač pa postaja vse bolj tudi svetovni problem," je dodal.

Na vprašanje, ali nam res grozi državljanska vojna, pa je odgovoril: "Če boste Levici dali prosto pot, da uresniči tisto, da bo z bajoneti nagnala podjetnike v morje, potem je odgovor, ki si ga lahko napišete sami. Kdor se s tem strinja in to tolerira, tisti pelje Slovenijo v državljansko vojno." Dodal je, da SDS želi "ustavni red in varnost, ki pomeni mir".

V Levici pravijo, da manifest, v katerem naj bi bile te namere navedene, ni njihov dokument, zato so že dali tudi kazensko ovadbo. "Levica naj dokaže, kaj je res in kaj ni. Vsekakor je to, da so rekli, da bodo podjetnike nagnali z bajoneti v morje, dokazano na Facebook strani enega od poslancev Levice," je povedal Grims. Po njegovih besedah mora v Sloveniji podjetništvo postati vrednota, saj je "edini temelj, ki daje blaginjo za vse" oz. jo "zagotavlja na dolgi rok" in je "edini jasno utrjen v ustavi".

Na vprašanje, ali vsebina take resolucije v pregretih razmerah v Sloveniji ne priliva še dodatno olje na ogenj, pa je odgovoril z oceno, da "vsebino slovenskega političnega prostora pregrevajo levičarji, ki so noreli po ljubljanskih ulicah". "Imeli smo nasilne demonstracije in lahko smo le hvaležni slovenski policiji, ki se je izkazala kot izjemno uspešna in odgovorna in je te zadeve zatrla v kali," je poudaril Grims. Dodal je, da imajo ljudje namreč pravico živeti v miru in ustavnem redu.

SDS sicer v svoji resoluciji med drugim opozarja na "nevarnost Levice, ekstremistov, levičarjev".