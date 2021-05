»Slovenci in Čehi nismo bili kolonialisti, smo pa imeli koristi od bogastva, ki se je stekalo v Evropo«

IZJAVA DNEVA

"Begunci pa so posledica vojne in trpljenja. Zavedati se moramo, da smo del tega sistema, da nam ni situacija padla na glavo iz ljubega miru. Kot Evropejci smo del svetovne elite in včasih prelahko pozabimo na to, da je vse bogastvo, ki je tukaj nakopičeno, posledica kolonializma. Slovenci in Čehi nismo bili kolonialisti, smo pa prav gotovo imeli koristi od dominantnega položaja celine v svetu in od bogastva, ki se je stekalo v Evropo. Kot umetnik se na neki način počutim obvezanega spregovoriti: umetnost, še posebej književnost, bi morala po mojem mnenju vedno stati na strani šibkih in zatiranih. Nisem politični pisec, gre za moje osebno prepričanje – če ne bi naredil ničesar, ne bi mogel mirno spati."

(Češki pisatelj Marek Šindelka, gost festivala Fabula in avtor presunljivega romana Utrujenost materuiala, ki govori o begunstvu, o begu od doma, razdejanega od vojne, ter poti čez neznano in sovražno ozemlje; ob prepletanju zgodbe dveh bratov, njune bolečine, tesnobe, strahu se potapljamo v univerzalno podobo človeške izkoreninjenosti, odtujenosti medosebnih odnosov in razbiramo metaforo današnje Evrope; v intervjuju na MMC RTV SLO)