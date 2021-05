Zahtevamo, da policija preneha s preganjanjem in fizičnim nadlegovanjem

Izjava podpore pravici do protesta

Policijsko nasilje na petkovem protivladnem protestu pred parlamentom v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Izražamo absolutno podporo pravici do izražanja mnenja v obliki protesta, naj bo s strani posameznika ali skupine, dokler je to izražanje miroljubno in varno. Specifično v tem primeru podpiramo pravico do protesta palestinske skupnosti v Sloveniji, saj jim je bila v petek, 21. 5. 2021, grobo kršena. Šokirani smo nad dejstvom, da v demokratični republiki Sloveniji, kjer so našli nov dom, izražanje občutij kot so žalovanje, jeza in frustracije ob dogajanju v domovini, tukajšnji organi pregona kaznujejo. Po stališču Evropskega sodišča za človekove pravice je "pravica do mirnega zbiranja temeljna pravica v demokratični družbi in je, tako kot svoboda izražanja, eden od temeljev take družbe". Namesto upoštevanja te pravice je slovenska policija v petek miroljubne protestnike poskušala grobo fizično odstraniti iz Trga Republike in jim napisala množico visokih denarnih kazni. To so naredili ljudem z najrazličnejšimi travmatičnimi ali tragičnimi zgodbami, zgodbami dolge poti do varnosti, zgodbami poškodovanih in umrlih sorodnikov, prijateljev, znancev, zgodbami uničenih domov. Ljudem, ki so v svojih življenjih že izkušali kršenje človekovih pravic in se jim to dogaja spet, v tako imenovani varni in demokratični državi.

Ob tem se porajajo tudi sumi etničnega profiliranja udeležencev in udeleženk protesta, saj so po naših informacijah policisti legitimirali in oglobili pretežno tujce in tujke, ne le na protestu samem, pač pa že pred protestom. Pozivamo Varuha človekovih pravic RS, naj v okviru svojih pristojnosti razišče tudi ta vidik potencialno nadvse spornega ravnanja policije.

Ustava Republike Slovenije zagotavlja svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, zagotovljena je tudi pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Zahtevamo, da se te ustavne pravice upoštevajo in da policija preneha s preganjanjem in fizičnim nadlegovanjem, ne glede na narodnost in barvo kože tistih, ki protestirajo.

Podpisani:

Slovenska filantropija

Društvo Humanitas

Društvo UP Jesenice

Forum za enakopraven razvoj

Amnesty International Slovenije

Zavod Voluntariat

Zavod Krog

Zavod PROJA

Delavska svetovalnica

Avanta Largo

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Zavod Tri

Srbski kulturni center Danilo Kiš

Rdeči križ Slovenije

Društvo Odnos

Mirovni inštitut