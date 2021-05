»Bolj ko je bila vlada ignorantska do zahtev, želja in pričakovanj ljudi, več demonstracij je bilo«

IZJAVA DNEVA

"V bistvu je to upor civilne družbe, ki je pod eno oblastjo bolj priznana, pod drugo pa recimo ne. Ljudem se godijo krivice, ne glede na to, kdo je na oblasti. Demonstracije v samostojni Sloveniji so bile pod vsemi vladami. Je pa res, da jih je bilo pod enimi več, pod drugimi pa manj. Bolj ko je bila vlada ignorantska do zahtev, želja in pričakovanj ljudi, več demonstracij je bilo. Tudi v socializmu so bile različne demonstracije, od politično delegiranih, recimo za koroške Slovence ter proti fašizmu v Italiji, ter seveda tudi druge bolj spontane. Vendar takrat ni bilo spopadov s policijo, ki je varovala demonstrante. V samostojni in recimo ji kapitalistični Sloveniji je bila policija nekajkrat zelo agresivna … Tako bom rekel – zelo kapitalistična!"

(Tone Stojko, fotoreporter in avtor monografija Naša jeza je brezmejna: demonstracije 1968–2020, o tem, da bolj, ko je bila vlada ignorantska do zahtev in pričakovanj ljudi, več je bilo demonstracij; v intervjuju za Delo)