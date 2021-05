Direktor nemške tiskovne agencije: »STA je napadena, to je zelo problematično za ugled Slovenije«

"Ne le kot predsednik Združenja evropskih tiskovnih agencij (EANA), ki združuje 32 največjih evropskih tiskovnih agencij, temveč tudi osebno zelo zaskrbljen zaradi dogajanja, povezanega s Slovensko tiskovno agencijo (STA)," je poudaril Peter Kropsch, generalni direktor Nemške tiskovne agencije DPA

Peter Kropsch je generalni direktor Nemške tiskovne agencije DPA in že drugi mandat predsednik Združenja evropskih tiskovnih agencij, v katerem delujejo vse evropske nacionalne tiskovne agencije. O Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki je po njegovem v mednarodnem prostoru zelo cenjena, je spregovoril za oddajo Moje mnenje na TV Slovenija.

Kropsch že več kot 25 let deluje v tiskovnih agencijah, kariero je začel kot novinar pri Avstrijski tiskovni agenciji APA, nato je delo nadaljeval pri DPA, ki je ena največjih in najuglednejših medijskih agencij na svetu.

"Ne le kot predsednik Združenja evropskih tiskovnih agencij (EANA), ki združuje 32 največjih evropskih tiskovnih agencij, temveč tudi osebno zelo zaskrbljen zaradi dogajanja, povezanega s Slovensko tiskovno agencijo. Tiskovna agencija v neki državi pripada medijski oziroma novičarski infrastrukturi te države in eden najpomembnejših pogojev za njeno delovanje je njena neodvisnost. To, kar spremljamo v Sloveniji, pa je, da je neodvisnost STA-ja napadena in ogrožena. To je zelo problematično, tako za medije v vaši državi kot tudi za ugled vaše države. To je zelo skrb vzbujajoča stvar, sploh kar zadeva ugled," je dejal o napadu in ogroženosti STA.

Zaradi dogajanja so v EANA pisali predsedniku slovenske vlade Janezu Janši in ga opozorili na vse omenjene težave. "Izkoristili smo priložnost, da tudi v pismu Janezu Janši poudarimo, kako velik pomen imajo tiskovne agencije za razvoj in delovanje vseh medijev v državi ter s tem za kakovost demokracije v državi. In kako zelo pomembna je zato neodvisnost tiskovne agencije. Bili so že primeri, ko je bila neodvisnost tiskovne agencije v kakšni državi ogrožena. Po navadi je ogrožena na dva načina; poudaril bi, da gre za dve strategiji omejevanja delovanja agencije. Prva je napad na njeno finančno neodvisnost z zmanjševanjem, omejevanjem ali celo omejevanjem financiranja. Druga strategija pa je napad na management in v skrajnem primeru zamenjava vodstva agencije. Po navadi spremljamo ali eno ali drugo strategijo. V Sloveniji pa se hkrati dogaja oboje, torej hkrati radikalna ustavitev celotnega financiranja in osebni napad na vodstvom," je v pogovoru dejal Kropsch in dodal, da so v pismu Janši zato še posebej poudarili pomen neodvisnosti in si ob tem tudi dovolili posebej opozoriti, kako velik pomen ima neodvisna, profesionalna tiskovna agencija za ugled države in njeno demokratičnost.

Na pismo so prejeli tudi odgovor. Za slednV Sloveniji pa se hkrati dogaja oboje, torej hkrati radikalna ustavitev celotnega financiranja in osebni napad na vodstvom,"jega Kropsch ocenjuje, da slovenska vlada ni razumela sporočila, ki jim ga je poslala EANA. "Ta odgovor je poudarjal neke specifične dogodke, ki naj bi se zgodili že pred več kot desetimi leti, leta 2009. Bil sem razočaran. Po odgovoru sodeč, v vrhu vaše vlade sploh niso dojeli bistva – kaj pomeni neodvisnost tiskovne agencije, še zlasti pa ne tega, kako zelo težko je za slovensko tiskovno agencijo, za slovenske medije na splošno in tudi za vašo državo, če je njihova neodvisnost napadena in ogrožena," je v intervjuju za TV Slovenija poudaril Kropsch.