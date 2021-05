Varuh nič ne vidi, nič ne sliši

Urad varuha človekovih pravic doslej ni izvedel niti enega terenskega nadzora protestov in uporabe policijske sile, pa čeprav se je zaradi policijskega nasilja angažiralo ogromno uglednih pravnikov, ki pomagajo protestnikom varovati človekove pravice

Policaj ter pesnik in igralec Andrej Rozman Roza

© Gašper Lešnik

Čeprav so v Sloveniji protesti stalnica že več kot leto dni in čeprav je na več protestih policija po mnenju protestnikov in tudi vse več sodišč po nepotrebnem ravnala nasilno – nazadnje minuli petek na Trgu republike v Ljubljani, pa varuh človekovih pravic Peter Svetina doslej nikoli ni naročil izvedbe terenskega nadzora protestov. »Varuh monitoringov protestov neposredno na terenu še ni izvajal,« so nam ta teden potrdili pri varuhu človekovih pravic in dodali, da to ne pomeni, da ravnanja policistov ne nadzirajo. »Ravno nasprotno; obravnaval jih je iz prejetih pobud, ki jih je prejel po posameznem protestu, in odgovornim posredoval svoja priporočila oziroma zahteve za odpravo kršitev pravic.«