FOTOGALERIJA: Vseslovenska vstaja

Na petkovem protestu se je zbralo okoli 40.000 ljudi

© Matej Pušnik

Zbrano množico so nagovorili aktivisti petkovih protestov, predstavniki sindikalnih central in drugi, nastopili so tudi glasbeniki.

© Gašper Lešnik

© Janez Zalaznik

Več utrinkov v fotogaleriji Gašperja Lešnika, Janeza Zalaznika in Mateja Pušnika.