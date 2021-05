Janša bo na razrešitev Zorčiča naslednji teden vezal zaupnico vladi

Poslanec SDS Branko Grims je dejal, naj se prihodnji teden pustimo presenetiti

Branko Grims, Janšev zvesti kader in vidni član SDS

Naslednji teden naj bi vladajoča koalicija ponovno predlagala razrešitev predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča in na to vezala zaupnico vladi. Če torej tudi v tretje ne bodo zbrali več kot 45 glasov za razrešitev Zorčiča, bo vlada avtomatično padla, zelo verjetno pa bi to pomenilo tudi razpis predčasnih volitev – če seveda ne bi nastala neka nova koalicija in v ustavnih rokih predlagala novega mandatarja.

Da se je Janez Janša odločil na Zorčičevo razrešitev vezati zaupnico vladi, je razkril poslanec SDS Branko Grims v oddaji 24ur zvečer na Pop TV: »Čakam, kaj bo opozicija zdaj naredila, ko se bo postavila realna možnost, da odidemo na predčasne volitve. In verjemite mi, da se bo že naslednji teden ta možnost pojavila. Ker v tretje gre rado in v tretje bo šlo zares. Kaj bo vezano na vprašanje, ki bo postavljeno pred parlament, namreč ni težko ugotoviti. In s tem bo takrat odprto tudi vprašanje, ali gremo na predčasne volitve. Me zelo zanima, če bodo takrat še vsi tako zelo navdušeni nad predčasnimi volitvami. Jaz se volitev prav nič ne bojim in vam tudi garantiram, da je SDS odlično pripravljena na volitve.«

Po tej izjavi je novinar Edi Pucer postavil izrecno vprašanje: »Je to torej novica? Bo torej SDS vezala na glasovanje o razrešitvi Zorčiča zaupnico o delu vlade?«

Grims je na to odgovoril: »Da, to je odločitev predsednika vlade. Ali bo ta odločitev v prihodnjem tednu uresničena, pa se pustimo presenetiti.«

