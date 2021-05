»Na ulici lahko vsakega pozdravimo z dvignjeno glavo in mu pogledamo v oči. Kaj pa oni?«

IZJAVA DNEVA

"Vlada naj odstopi, predsednik republike naj razpiše volitve in protesti ne bodo več potrebni, ker bodo lahko ljudje na volitvah izrazili svoje mnenje. Marsikaj je možno kupiti, tudi parlamentarne glasove, a privilegija, da greš svobodno med ljudi brez specialnih enot, se ne da kupiti. Na ulici lahko vsakega pozdravimo z dvignjeno glavo in mu pogledamo v oči. Kaj pa oni?"

(Marjan Šarec, predsednik LMŠ, o tem, da naj gredo poslanke in poslanci koalicije med ljudi na trge in ulice, če to (z)morejo in naj pred ljudmi zagovarjajo obstoječo vlado; via spletna stran LMŠ)