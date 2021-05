»Janša ve, da se z demokratičnimi sredstvi ne more obdržati v političnem sedlu«

IZJAVA DNEVA

"Ob trideseti obletnici osamosvojitve, ki jo je ves čas uspešno privatiziral in ji nadeval nedemokratične uzde, se Janši porajajo visokomiselne ideje, toda bržkone tudi ve, da se z demokratičnimi sredstvi dolgoročno več ne more obdržati v političnem sedlu. Po vseh izkušnjah z Janšo in njegovimi metodami, po bližini suverenističnih (mestoma profašističnih) politikov sosednjih držav, posebej Viktorja Orbána, lahko prej ali slej z njegove strani pričakujemo eskalacijo fizičnega nasilja, podobnega temu v kristalni noči v Nemčiji. Tako je vsaj mogoče sklepati na podlagi predloga resolucije SDS, ki v sklepnem stavku najavi obrambo domovine, pred tem pa mehanizem zaostrovanja razmer, ki da lahko vodijo v državljansko vojno."

(Kolumnist Janez Markeš o predlagani resoluciji na prihajajočem kongresu SDS, ki odpira novo, bržkone sklepno poglavje Janševe politične kariere; via Sobotna priloga)