»Z osamosvojitvijo je leta 1991 civilna družba zamrla«

IZJAVA DNEVA

"Z osamosvojitvijo je leta 1991 civilna družba zamrla. Ona je v resnici poganjala osamosvojitev, potem pa je hitro šla v maloro in poniknila. Zdaj je čas, da oživi. Mislim, da nas to druži. Potrebujemo ali vsaj želimo si širše družbeno gibanje. Sam si zelo želim, da bi iz tega, kar je zdaj protest, nastalo nekaj bolj trajnega. Da od tega ne bi profitirala samo ena politična stranka ali dve, ampak da bi to ostalo način opozarjanja družbe in politike na to, kaj je narobe. Tako kot delujejo švicarski referendumi. Instrument, ki je del bazične demokracije. Mislim, da to iščemo. Vprašanje je namreč, ali mi sploh še imamo družbo. Imamo skupnost institucij societas, ki državo držijo skupaj, nimamo pa družbe, nemške Gesellschaft, ki predstavlja druženje. Namesto v družbi živimo v anglosaški atomizirani society. Protestniki so upor za revitalizacijo družbe."

(Dr. Andrej Ule, profesor filozofije, o tem, da potrebujemo širše družbeno gibanje in da od tega ne bi profitirala samo ena ali dve politični stranki; via Dnevnikov Objektiv)