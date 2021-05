»To vlado bi morali strmoglaviti pred začetkom predsedovanja Evropi«

IZJAVA DNEVA

"​Vladajoča stranka hiti, da pred začetkom predsedovanja Svetu Evrope predstavi svoj program. Pri tem ne gre brez običajnih laži in prevar, vse pa v okviru skrbi za državotvornost, kot je to državljanom na dušo položil predsednik vlade. In če bomo s tem pojasnilom državljani program pogoltnili, bo predsedovanje minilo in ostali bomo sami, brez Evrope, samo s svojo diktaturo, ki smo jo nerazumno dopustili. Ko začutimo, da nam nekdo laže ali bi nas rad preslepil, je najbolje, da udarimo nazaj, četudi ne vemo točno, v čem se skrivata laž in prevara: skratka, prav zavoljo državotvornosti bi morali strmoglaviti to vlado že pred začetkom predsedovanja, saj menda državljani sami sebe ne morejo tako podcenjevati, da ne bi videli, kaj se pripravlja."

(Antropologinja Svetlana Slapšak o tem, da vlada, ki je tako globoko zabredla, ki vzpostavlja popolno diktaturo in ki svojega psihiatričnega stanja ne zdravi, ne more preživeti; via Večerova priloga V soboto)