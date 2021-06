»Sovraštvo nad tisto umetnostjo, ki se je ne da nadzorovati«

IZJAVA DNEVA

"Kar zadeva stanje v kulturi, je najbolj vidno to, da po nepotrebnem spreminjamo Cukrarno v moderno razstavišče. Mirno bi se lahko vrnila nazaj v ubožnico za umetnice in umetnike, ker so ti med epidemijo obubožali. Vidi se sovraštvo nad tisto umetnostjo, ki se je ne da nadzorovati."

(Prof. dr. Lev Kreft, ffilozof, sociolog, nekdanji politik, urednik in publicist, ki zase pravi, da je še vedno marksist, je v oddaji Nedeljski gost na Valu 202 dejal, da imamo demokracijo, ki ne deluje in da epidemiološka stroka vse bolj postaja politična stroka za nadzor nad upornimi množicami, ki se upirajo bogatenju peščice in tudi uničevanju okolja. Edino rešitev vidi v globalni solidarnosti. Brez angažiranja množic ne bo sprememb pri vprašanjih človeštva, dodaja.)