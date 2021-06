»SDS ni Levica«

IZJAVA DNEVA

"Pri tokratnem napadu SDS na Levico seveda ne gre za to, za kaj se zavzema SDS, ampak kaj ni SDS. In SDS seveda ni Levica. Janša se pravzaprav želi predstaviti kot tisti pravi branitelj liberalnega ustavnega reda, ki ga sicer že dobro leto ruši. Gre do neke mere tudi za poskus še večje koncentracije desnih glasov, zaradi česar se lahko tudi zgodi, da čeprav zna kakšen SDS-satelit priti v parlament, SNS ne bo in tudi Nova Slovenija bo dobila manj glasov."

(Marko Hočevar, ​politolog in politični analitik, za časnik Delo ugotavlja, da predsednik SDS in premier Janez Janša za obračune s precej neradikalno in socialdemokratsko stranko, kot je Levica, uporablja zgodovinski revizionizem. »Če so fašistične stranke prepovedane v nekaterih državah, je samo korak stran, da se pristane na naracijo o dveh totalitarizmih in da se prepove tudi leve stranke,« dodaja v komentarju za Delo.)