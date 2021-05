Beović: »Cepljenje otrok je smiselno«

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje je napovedala, da se bo cepljenje otrok, starejših od 12 let, v Sloveniji začelo v kratkem

Na današnji vladni tiskovni konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covid-19 je spregovorila tudi vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Dejala je, da je bilo doslej po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) s prvim odmerkom cepljenih več kot 661 tisoč prebivalcev, z vsemi potrebnimi odmerki pa več kot 402 tisoč ljudi.

"Pri odrasli populaciji, če štejemo samo tiste, ki jih v Sloveniji trenutno cepimo, je prvi odmerek prejelo že blizu 39 odstotkov, medtem ko je polno cepljenih odraslih ljudi približno četrtina," je poudarila Bojana Beović. Na ravni celotne države je bilo z vsemi potrebnimi odmerki sicer cepljenih dobrih 19 odstotkov prebivalcev.

Omenila je, da je Evropska agencija za zdravila (EMA) v preteklem tednu podala pozitivno mnenje za cepljenje otrok od 12. leta dalje s cepivom podjetij Pfizer-BioNTech. "Odločitev je bila pričakovana, saj je pred tem to odločitev podala že kanadska agencija za zdravila in ameriška uprava za hrano in zdravila," je še dodala Beović.

Napovedala je, da se bo cepljenje otrok, starejših od 12 let, v Sloveniji začelo v kratkem. Ta teden se bo sestala posvetovalna skupina za cepljenje, ki bo o tem podala uradno mnenje, ki bo nato podlaga za priporočila NIJZ. "Na vsak način pa bomo sprejeli nekatera priporočila, s katerimi bomo skušali spodbuditi cepljenje zlasti bolj ogroženih skupin otrok, ki imajo kronične bolezni, ki bi lahko povzročile težji potek bolezni," je dejala infektologinja in dodala, da posvetovalna skupina tu računa na strokovno vlogo pediatrov. "Cepivo pa je odobreno in ni razloga, da se ne bi uporabljalo," je izpostavila vodja posvetovalne skupine za cepljenje.

Po njenih besedah so za cepljenje v Veliki Britaniji že pri britanski različici virusa opažali pogostejše zbolevanje otrok, "imeli so tudi nekaj hujših primerov poteka bolezni, podobno opažajo tudi pri indijski različici".

"V celoti statistično gledano je bolezen pri otrocih bistveno blažja kot pri odraslih. Lahko pa imamo tudi pri otrocih težje poteke bolezni na eni strani, na drugi strani pa poseben sindrom, večorganski vnetni sindrom, ki sledi okužbi s covidom-19. To je pa pri odraslih izjemno redko," je dejala Bojana Beović in izrazila mnenje, da je po njenem cepljenje otrok smiselno.

"Tudi zato, ker bomo epidemijo omejili, če bo precepljen čim večji delež vsega prebivalstva in bo s tem ustvarjena kolektivna imunost," je sklenila in opozorila, da bo cepljenje učinkovito le, če bomo dosegli precepljenost oziroma čredno imunost, kar je po njenih ocenah okoli 70 odstotkov prebivalstva. Če do tega ne bomo prišli, bomo morali ohraniti določene ukrepe, je dodala.

