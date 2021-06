Parade ponosa v Sloveniji letos v štirih mestih

V Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu in Novi Gorici

Fotografija s prihajajoče razstave mariborske drag queen scene fotografinje Eme Širec (odprtje v petek, 4. junija ob 19. uri na Židovskem trgu v Mariboru)

© Ema Širec

Med 4. in 19. junijem bo v Ljubljani potekal festival Parada ponosa 2021 pod sloganom "Uprimo se zatiranju". Začetek predfestivalskega dogajanja bo zaznamovala otvoritev razstave Barve brezdomnosti v Mestni hiši. Parado ponosa bodo pripravili tudi v Mariboru (26. junija), Slovenj Gradcu (3. julija) ter prvič v Novi Gorici in Gorici (4. septembra).

"V zadnjem letu smo priča degradaciji demokratičnega sistema, kot je samostojna Slovenija še ni doživela. Trenutna oblast si je pod krinko kriznih razmer zaradi epidemije podredila vse vzvode za nadzor družbenih procesov in funkcij. Ukinila je financiranje tistim, ki so do vodenja države kritične_i, onemogočila proteste in demokratično izražanje ter se z vsakim petkom posluževala močnejšega policijskega in vojaškega nasilja. Uprimo se avtoritarni oblasti, ki se z nasiljem bori za lastno prevlado nad ljudstvom," so zapisali organizatorji in organizatorke ljubljanske parade.

Ljubljana

Začetek (pred)festivalskega dogajanja v Ljubljani bo zaznamovalo otdprtje razstave Barve brezdomnosti, ki bo 4. junija ob 18.uri v Desnem atriju Mestne hiše. Razstava naslavlja pogosto spregledano, a vse bolj perečo tematiko brezdomnosti in stanovanjske izključenosti LGBTIQ+ mladih.

Na notranjem parkirišču na Vilharjevi bo 12. junija potekalo odprtje festivala Parada ponosa s pestrim kulturnim programom. V naslednjih dneh bodo pripravili še javno razpravo o vlogi EU in mednarodnega pritiska pri vzdrževanju in zagotavljanju pravic LGBTIQ+ oseb, mednarodno konferenco o stanovanjski izključenosti in brezdomnosti mladih LGBTIQ+ oseb, na kateri bodo tudi predstavnice_ki fundacije True Colors United iz ZDA, strokovni posvet LGBTQ+ mladi v šoli v sodelovanju z društvom Legebitra, za zaključek pa 19. junija še Paradni dan (Paradno mesto, povorka Parada ponosa in Trans Inter marš).

Maribor

MKC Maribor in Maribor skozi rožnata očala v sklopu Mavričnega junija v Mariboru med 4. in 30. junijem pripravljajo razstavo Vulve fotografinje Eme Širec, ki bo na ogled pod arkadami Židovskega trga. Razstava dokumentira članice Haus of Vulva, prve mariborske drag hiše. Fotografinja Ema Širec je kraljice preobleke Karmen Daš, Vero Vulvo in Patricijo Vulvo fotografirala na številnih nastopih, pred njen objektiv pa so večkrat stopile tudi na ulici. Rezultat je serija fotografij, ki štajerske performerke ujame v različnih okoljih in preoblekah. Zaključni dogodek v Mariboru bo tradicionalna povorka oziroma parada, ki bo potekala 26. junija.

Slovenj Gradec

V Slovenj Gradcu med 5. junijem in 3. julijem prav tako pripravljajo Paradni mesec, ki se bo 3. julija zaključil s parado.