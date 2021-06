»Zakrivanje kolaboracije z okupatorjem poslušamo že 30 let«

Na okrogli mizi veteranskih organizacij ponovna opozorila na potvarjanje zgodovine

Predsednik vlade Janez Janša na vladni proslavi na Mali gori

Sogovorniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije so na posvetu med drugim opozorili, da del politike že zadnjih 30 let izkorišča za to, da s potvarjanjem zgodovine še naprej deli narod. Ponovno so se obregnili ob vsebino vladne proslave na Mali Gori ter jo označili za provokacijo in "vrhunski cinizem".

Pedagog in nekdanji ravnatelj Dušan Kaplan je oceni, da se s tem cinizmom skuša zakriti kolaboracijo z okupatorjem. Ta trend pa po njegovih besedah "ni od včeraj", pač pa ga "poslušamo že 30 let".

Kolaboracija je bila po njegovih besedah vezana na "genocid nad Slovenijo". Šlo je za načrt izginotja naroda in njegovega jezika od štirih okupacijskih oblasti - madžarske, nemške, italijanske in tudi hrvaške, je dejal.

Obregnil se je tudi ob ravnanje predsednika republike Boruta Pahorja in ga obtožil "služabništva", češ da je na slovesnosti na Mali Gori mirno stal zraven, ko se je primerjalo (partizanskega) pesnika Karla Destovnika - Kajuha in (domobranskega) Franceta Balantiča.

Nekdanji partizan Andrej Bolčina se je dotaknil izjave Slovenske akademije znanosti iz umetnosti (SAZU) o spravi. V SAZU so v marčevski izjavi med drugim navedli, da ne bi smelo biti sporno, da je bil upor proti okupatorju upravičen, oborožena kolaboracija z okupatorjem pa ne. Polastitev NOB s strani komunistične partije in revolucionarni teror nista bila upravičena, odpor proti temu pa je bil, so navedli v SAZU.

Bolčina je ob tem opomnil, da so akademiki potrebovali kar 30 let, da so se lotili tega vprašanja. "Mislim, da je bil to zamujen čas, saj je politika od tistega trenutka, ko je bila opravljena spravna slovesnost v Kočevskem Rogu, izrabila za to, da je še naprej delila naš narod," je dejal.

Akademiki sicer pozivajo politično javnost, naj izjavo posvojijo, vendar pa se je le nekaj dni kasneje po njegovih besedah na Mali Gori zgodilo nekaj v popolnem nasprotju z duhom njihove izjave. Bolčina je tamkajšnjo slovesnost označil za provokacijo. Vrhunec sprenevedanja pa je po njegovi oceni "grožnja z državljansko vojno, ki nam jo ponuja največja stranka v sedanji vladi".

Nasploh izjava SAZU po Bolčinovi oceni premilo obsoja oboroženo kolaboracijo z okupatorjem. Šlo je za boj na življenje in smrt, a ne le posameznikov, ampak tudi naroda, je dejal.

Vojni veteran Miloš Šonc je ocenil, da je v vsakem času določeno ravnanje pravilno, določeno pa napačno. Tako je bila kakršna koli borba proti nacizmu in fašizmu po njegovih besedah pravilno ravnanje, sodelovanje z nasprotnikom pa "absolutno narobe".

Tudi dogajanja v 90. letih je po njegovih besedah treba postaviti v širši kontekst okoliščin, ki so vodile v razdružitev bivše države, je pojasnil.

