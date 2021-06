»Moramo narediti vse, da gredo otroci lahko jeseni normalno v šolo«

Strokovnjak za pediatrijo Marko Pokorn poudarja, da se virus med otroki res težje širi, pri mladostnikih pa povsem primerljivo z odraslimi. Dozdajšnje izkušnje s cepljenjem te populacije so po njegovih besedah dobre.

Marko Pokorn, strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike, v oddaji Odmevi

Evropska agencija za zdravila (EMA) je prejšnji teden podala pozitivno mnenje za cepljenje otrok od 12. leta dalje s cepivom podjetij Pfizer in BioNTech. Cepljenje te starostne skupine se bo v Sloveniji začelo v kratkem. Ta teden se bo sestala posvetovalna skupina za cepljenje, ki bo o tem podala uradno mnenje, to pa bo nato podlaga za priporočila NIJZ-ja. Marko Pokorn, strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike, je v oddaji Odmevi na TV Slovenija dejal, da gre za povsem identično cepivo, kot ga dobijo odrasli in da odmerek ni tako odvisen od velikosti cepljene osebe.

Največ otrok so doslej cepili v Izraelu, cepljenje že dlje časa poteka v ZDA in Kanadi. Pri nas so cepili nekatere kronično bolne otroke. "Izkušnje so dobre. Kar smo cepili teh otrok, ki imajo neke kronične bolezni, ni bilo kakšnih resnih težav," je dejal Pokorn.

"Čeprav otroci v zgodnji starosti relativno manj pogosto zbolevajo za covidom-19, so mladostniki povsem druga zgodba. Kar se tiče razširjenosti in hitrosti širjenja okužb, so praktično enaki odraslim," je povedal v Odmevih.

"Mislim, da nas je drugi val naučil, da je zapiranje šol tako škodljivo za otroke, da si tega preprosto več ne smemo privoščiti in da moramo narediti vse, da to preprečimo in da gredo otroci lahko jeseni normalno v šolo."



O tem, kakšni so morebitni dolgoročni stranski učinki cepiva, pa je poudaril, da so bila tako cepiva, zasnovana na tehnologiji informacijskega RNK-ja, kot vektorska cepiva na osnovi adenovirusnega vektorja, znana že pred pojavom novega koronovirusa in so se v bolj ali manj velikem obsegu že uporabljala. "Pandemija je privedla do tega, da se ta cepiva resnično uporabljajo in dajejo velikemu številu ljudi. Na ta način so se pojavili tudi neki izjemno redki stranski učinki. Ampak ravno s tem uvajanjem cepiva v otroško populacijo so se aktivirale tudi strokovne organizacije in združenja, ki spremljajo določene potencialne stranske učinke cepljenja, in izdale smernice za spremljanje stranskih učinkov oziroma njihovo poročanje," je dodal Pokorn.

Zamisel je, da bi otrokom od 12. leta starosti omogočili pridobiti imunost pred septembrskim začetkom šolskega leta, je po mnenju Pokorna smiselna: "Čim večja bo precepljenost, tem večja bo kolektivna imunost, manjša bo možnost, da se bo ob začetku novega šolskega leta koronavirus v šolski populaciji širil. Mislim, da nas je drugi val naučil, da je zapiranje šol tako škodljivo za otroke, da si tega preprosto več ne smemo privoščiti in da moramo narediti vse, da to preprečimo in da gredo otroci lahko jeseni normalno v šolo."

"Čim večja bo precepljenost, tem večja bo kolektivna imunost, manjša bo možnost, da se bo ob začetku novega šolskega leta koronavirus v šolski populaciji širil."



Izpostavil je, da potekajo tudi raziskave pri otrocih, mlajših od 12 let, s cepivom proizvajalca Pfizer in tudi drugih, pri katerih se preučujeta tudi imunogenost in učinkovitost nekoliko manjših odmerkov. "Ti rezultati bodo znani v drugi polovici ali konec tega leta. Na osnovi teh rezultatov se bodo potem izdala priporočila v povezavi s cepljenjem teh starostnih skupin," je v Odmevih dejal Pokorn.