»Kaj je za Janšo evropski način življenja?«

IZJAVA DNEVA

"Kaj je za J.J. evropski način življenja? Ima v mislih demokracijo starih Grkov (sužnji in ženske niso smeli voliti), ki so jo nato razvili evropski misleci, dokler je ni ljudstvo (tudi sužnji in ženske) vzelo v svoje roke? Ali pa ima v mislih tisti najmračnejši evropski način življenja, osvajalski, rasističen navzven in zatiralski, nedemokratičen navznoter, ki ga Evropa nikoli ni znala izkoreniniti? Ima v mislih bisere evropske umetnosti ali zahojeno strankarsko muziko? Nove modele bolj enakopravne družbe ali plesnive avtokratske vzorce neizobražencev, ki hočejo oblast zadržati na vekomaj?"

"Zaradi teh dvomov smo v zadregi tudi glede državotvornosti: je imel v mislih svoje podrejanje madžarskemu samodržcu? Zlorabo policije?"

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, da je v državi Janeza Janše žal prostora le za zelo kilavo tretjino državljanov. "Za vas, ki ste zahtevali pouk, prostora žal ne bo," je pridala.)