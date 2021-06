Vse omejitve gibanja protiustavne!

Ustavno sodišče razveljavilo vladne odloke, ki so omejevali gibanje, neustaven tudi zakon o nalezljivih boleznih

Policijsko "spremstvo" ob branju ustave na Trgu republike

© Borut Krajnc

Vsi odloki, s katerimi je vlada omejevala gibanje – policijska ura, prepoved združevanja, prepoved prehajanja regijskih in občinskih meja – so protiustavni! Tako je odločilo ustavno sodišče, ki je ugotovilo neustavnost zakona o nalezljivih boleznih v delu, ki določa podlago za izrekanje omejitev gibanja v času epidemij.

Da je zakon v tem delu star, premalo določen in zato povsem neprimeren za uporabno v razmerah, kakršnim smo priča danes, so opozarjali mnogi. Tako ni bilo le v Sloveniji ampak tudi drugod po svetu. Prav zato so številne (evropske) države zakone posodobile ali pa sprejele nove. Vlada Janeza Janše se na to ni odzivala in posledice so tu. In pravzaprav se lahko vlada le ustavnim sodnicam in sodnikom zahvali, da so pokazali precej več razumevanja za okoliščine epidemije kot vlada sama.

Ustavno sodišče namreč odlokov, s katerimi je vlada omejevala gibanje, ni odpravilo, pač pa le razveljavilo. To pomeni, da že končanih prekrškovnih postopkov ne bo mogoče več odpreti. Že plačanih glob ne dobiti nazaj. Kar pa se tiče še odprtih postopkov, so bili ti z objavo ustavne odločbe ustavljeni. Vsi, ki so bili kaznovani in doslej niso plačali glob, jim tega tudi ne bo treba.

Tudi druge in tretje alineje 39. člena zakona o nalezljivih boleznih ustavno sodišče ni razveljavilo, saj bi na ta način vlada ostala brez vsakršne zakonske podlage celo za izrekanje smiselnih epidemioloških ukrepov. So pa ugotovili neskladnost tega dela zakona z ustavo in vladi dali dva meseca časa, da zakon spremeni na način, da bo omogočal primerno podlago za izrekanje sorazmernih in na strokovni podlagi utemeljenih omejitev gibanja. Tudi v smislu vseh potrebnih varovalk in omejitev, ker gre za vendarle za resne posege v človekove pravice.

Ustavno sodišče je torej potrdilo, da je vlada doslej omejevala gibanje v nasprotju z ustavo. Hkrati so ji, ker niso imeli prav veliko izbire, nekako sicer dovolili, da to počne še dva meseca, potem pa bo brezpravja vsaj glede omejevanja gibanja dokončno konec.