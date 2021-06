Mariborska Pekarna zavrnila selitev v nove prostore

Vzpostavitev nove lokacije za nekomercialno kulturo se jim sicer zdi dobra ideja

KC Pekarna

© mkc.si

Programski svet KC Pekarna je na zasedanju glede predloga Mestne občine Maribor (MOM) o selitvi KC Pekarna v prostore bivšega MTT v Melju soglasno sprejel sklep, da uporabniki KC Pekarne ne pristajajo na selitev na drugo lokacijo.

"Kljub zatrjevanju predstavnikov Mestne občine Maribor (MOM), da bo 'morebitna' prihodnja selitev potekala v dialogu z uporabniki KC Pekarne in izključno v konsenzu z le-temi, nam izkušnje s preteklimi vodstvi MOM in aktivnostmi trenutnega vodstva pričajo o nasprotnem," so zapisali.

Poudarjajo, da se jim obnova stavb bivšega MTT in vzpostavitev nove lokacije za nekomercialno kulturo sicer zdi zelo dobra ideja, a da je skrajni čas, da začnejo o Mariboru strateško razmišljati kot o kulturnem središču Slovenije.

"KC Pekarna ni zgolj prostor za kulturne vsebine, ki jih obiskovalci konzumirajo enkrat na mesec, ampak samoniklo prizorišče, ki ga ne moremo preseliti drugam, saj se je na trenutni lokaciji ustalilo in razvilo z razlogom. Gre za bogat in kompleksen preplet kulturnih, mladinskih, družbenih, socialnih in športnih vsebin, ki je globoko vpet v sosesko, kjer se nahaja."

Programski svet KC Pekarna zato hkrati opozarja, da se mesto ne more spreminjati v skladu z vsakokratno občinsko garnituro in spominja na zavezo prejšnjih vodstev MOM, da se KC Pekarna ne bo selila na drugo lokacijo, da se v Pekarni zaključijo investicijsko-vzdrževalna dela in da v vseh stavbah v rabo končno stopi Upravljalski model KC Pekarne, ki so ga uporabniki Pekarne pripravili leta 2009 v okviru mednarodne konference New Times, New Models in ga je Mestni svet MOM potrdil leta 2010. "Upravljalski model, ki ga je Programski svet KC Pekarne glede na izkušnje z delnim izvajanjem dopolnil leta 2017 in poslal v pregled MOM (kjer je komunikacija zastala), vidimo kot ključni mehanizem za ureditev razmer v stavbah ter za zagon še večjega števila aktivnosti s področja mladine, socialne, kulture in športa v mestu," so dodali.