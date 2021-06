»Janša pooseblja vse negativne družbene spremembe«

IZJAVA DNEVA

"On je skupni imenovalec zelo različnih protestniških struj. Nekatere so eksplicitno usmerjene nanj, druge bistveno manj, ker jih zanimajo širše spremembe. Še bolj kot leta 2012 je fokus usmerjen prav nanj. Sklepam, da zato, ker je njegov fokus na vse nas veliko intenzivnejši. On pooseblja vse negativne družbene spremembe."

"Protestniki iščejo vrnitev v normalnost, on pa je za njih osebno tisti, ki s svojimi nastopanji, izjavami, tviti in estetiko obglavlja naš prostor in moti normalnost delovanja družbe. Poleg pa so družbena gibanja, ki so bila kritična do nekaterih politik tudi takrat, ko ni bil na oblasti. V njem vidijo predvsem intenziviranje represivnih politik, ki so jim nasprotovali že prej."

(Glasbenik in kolumnist Miha Blažič N'toko o tem, da je predsednik vlade Janez Janša skupni imenovalec zelo različnih protestniških struj; via Dnevnikov Objektiv)