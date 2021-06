Janšev sramotni non-paper uradno obstaja

Zakaj slovenski premier še vedno zanika nekaj, kar je Evropski svet že potrdil?

Janez Janša

© Gašper Lešnik

Po tem, ko so bosanski mediji objavili sporni non-paper o spreminjanju meja na Balkanu, je novinar Dela Peter Žerjavič o njegovem obstoju vprašal Evropski svet. Dvanajstega aprila popoldne so mu odgovorili. Žerjavič ga je na Twitterju objavil in potrdil, kar je do takrat tudi neuradno krožilo: "V tiskovni službi predsednika evropskega sveta Charlesa Michela so potrdili, da so prejeli non-paper slovenskega premiera Janeza Janše o Zahodnem Balkanu. (Po naših neuradnih informacijah je bil poslan lani jeseni)."

© Twitter

A že čez dvajset minut so se v Evropskem svetu (ES) potegnili nazaj. Žerjavič je tedaj zapisal: "Očitno spet dan bruseljske zmede. Zdaj v evropskem svetu pravijo, da ne morejo potrditi, da so prejeli non-paper ..."

© Twitter

Hitro se je odzval tudi slovenski premier Janez Janša v svojem že mednarodno prepoznavnem, žaljivem slogu. Žerjaviču je odgovoril: "Povsem očitno ste eden bistvenih sestavnih delov te zmede. Vse, samo da bi škodili Sloveniji. In EU. Dno od dna."

© Twitter

Zdaj pa se je izkazalo, da je imel Žerjavič le prav. Novinarji avstrijske tiskovne agencije (APA) so namreč po postopku pridobivanja informacij javnega značaja od Evropskega sveta dobili potrdilo, da sporni non-paper imajo, a se ga očitno sramujejo.

Objaviti ga namreč ne želijo, ker bi s tem lahko "ogrozili mednarodne odnose", so APA odgovorili iz ES.

Janša je sicer vse do danes zanikal, da je avtor dokumenta, četudi drugih "osumljencev" sploh ni.

Ves napor slovenskega zunanjega ministrstva pri saniranju škode je doslej bil usmerjen k ponavljanju trditve, da avtor dokumenta ni slovenska vlada.