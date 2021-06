Vse omejitve gibanja so bile protiustavne

Ustavno sodišče je razveljavilo vladne odloke, ki so omejevali gibanje, neustaven je tudi zakon o nalezljivih boleznih

Kaznovanje sprehajalca kužkov, ki se je znašel na ljubljanskih ulicah po deveti zvečer. Protiustavno kaznovanje.

© Borut Krajnc

Vsi odloki, s katerimi je vlada omejevala gibanje – policijska ura, prepoved združevanja, prepoved prehajanja regijskih in občinskih meja –, so protiustavni! Protiustaven je tudi zakon o nalezljivih boleznih, in sicer v delu, ki določa podlago za izrekanje omejitev gibanja v času epidemij. Tako je odločilo ustavno sodišče s petimi glasovi proti trem.