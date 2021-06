Kako oblast vohuni za državljani

Državni sekretar lahko objavlja tuja zasebna pisma, sodnica pa ne sme misliti s svojo glavo

V sredo, 2. junija, se je na trboveljskem okrajnem sodišču začela razprava, s katero naj bi ugotovili, ali je državni sekretar Vinko Gorenak storil kaznivo dejanje, ker je razkril zasebno pisanje sodnice Urške Klakočar Zupančič (na fotografiji). Že takoj je Gorenakov odvetnik Franci Matoz zahteval izločitev sodnika Saše Kmeta, ki vodi postopek.

© Borut Krajnc

Imajo lahko sodniki svoje mnenje? Lahko hodijo na volitve? Lahko verujejo v boga? Lahko polagajo vence k partizanskim spomenikom? Lahko mislijo, upajo, ljubijo, molijo? Sodniki niso brezdušna vreča pravne logike in paragrafov, niso avtomati, nikoli ne odločajo neodvisno od lastnih prepričanj in dogajanja v družbi, a vedno bi morali odločati v skladu s pravno logiko in pravnim redom in biti hkrati nepristranski.