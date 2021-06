Sveti gral avtokratov

Pravosodje je praviloma zadnji branik pred totalno oblastjo in zaradi tega predmet hrepenenja vsakega avtokrata

Protest v Ljubljani, 28. maj 2021

© Tone Stojko

»Dogaja se državni udar zoper strukture ene najpomembnejših državnih institucij, ne z oboroženimi silami ali paravojaškimi enotami, pač pa z zlorabami pravnih institucij.« In: »Opozarjam člane vlade: ne prelomite družbene pogodbe, zapisane v obliki ustave. Neprevidno hodite po robu prepada, v katerega bi lahko padla celotna država.« To so besede, ki jih je decembra 2017 izrekla predsednica poljskega vrhovnega sodišča Malgorzata Gersdorf.