SDS in NSi bi prepovedali delovanje stranke Levica

Odkar je Slovenija postala parlamentarna demokracija, se še ni nikoli zgodilo, da bi vladna stranka od preiskovalnih organov zahtevala nadzor nad opozicijo. Če bo takšno priporočilo sprejeto v državnem zboru, potem Slovenija pač ne bo več parlamentarna demokracija.

Poslanci stranke SDS in NSi so 1. junija v parlament vložili zahtevo po sklicu izredne seje. Ta seja bi imela le eno točko dnevnega reda. Na njej bi obravnavali priporočila vladi in drugim državnim organom v zvezi z »rušenjem parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda v programu parlamentarne politične stranke«.

Gre za samokritiko, stranka SDS namreč v svojih programskih dokumentih svari pred državljansko vojno? Se posipajo s pepelom, ker se stranka NSI povezuje s krščanskim naukom, v Sloveniji pa so verske skupnosti in država ločeni? Seveda ne. Omenjena seja državnega zbora je namenjena političnem obračunu s stranko Levica.

Sklep predlaganega dokumenta ne pušča nobenih dvomov. Državni zbor naj bi vsem pristojnim organom priporočil, »da ob doslednem spoštovanju ustavne pravice do svobode združevanje in izražanja« - ta del je pripisan predvsem zaradi ustavne spornosti namere SDS in NSI – »v okviru svojih zakonski pooblastil okrepijo aktivnosti pri spremljanju, obravnavi in preprečevanju poskusov rušenja parlamentarne demokracije ter drugih temeljev Republike Slovenije«. Na seji naj bi o nevarnosti Levice med drugim poročal tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, minister za obrambo Matej Tonin in direktor Sove Janez Stušek.

Ustave ne ogroža Levica, s tem dokumentom ustavo ogrožajo poslanci SDS in NSi.

Vdihnimo za hip. Vdihnimo še enkrat. SDS in NSi želita v političnem procesu, to je namreč razprava v parlamentu, denuncirati konkurenčno politično stranko, jo obtožiti rušenja ustavnih temeljev in preiskovalnim organom naročiti, da jo spremljajo in preiskujejo. Kaj sledi? Prepoved politične stranke? Aretacija njenih članov? Dolge zaporne kazni za tiste, ki ogrožajo ustavni red? Vse to počneta stranki vlade, ki namerno krši zakonodajo, ki ustavnemu sodišču očita politično pristranskost, ki se prepira z organi Evropske unije, ki to vlado opozarjajo na temeljne zaveze v evropskih pogodbah. Med njimi je tudi zaveza k spoštovanju prava in demokratičnih pravil.

Težko je verjeti, da bo parlament sprejel ta priporočila, težko je tudi verjeti, da bo ta seja sploh izvedena. Vendar je političen namen tega dokumenta že dosežen. Povsem radikalizirana SDS in njena vazalska NSI – neverjetno je, kako ta stranka nima nikakršne samorefleksije – s to politično potezo poskušata razgraditi že tako ne najbolj močne prijateljske vezi na levi sredini. Če Levica ogroža ustavni red, potem se z njo pač ne bo povezovala kakšna bolj sredinska stranka.

V praksi je takšen dokument zloraba parlamenta za cilje ene politične stranke. Vendar je veliko huje. Odkar je Slovenija postala parlamentarna demokracija, se še ni nikoli zgodilo, da bi vladna stranka od preiskovalnih organov zahtevala nadzor nad opozicijo. Če bo takšno priporočilo sprejeto v državnem zboru, potem Slovenija pač ne bo več parlamentarna demokracija. Svoboda misli, svoboda političnega delovanja in združevanja so temeljna ustavna določila.

Ustave ne ogroža Levica, s tem dokumentom ustavo ogrožajo poslanci SDS in NSi. Vrag je v resnici vzel šalo.