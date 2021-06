»Če ste danes slovenski policist, ste v moralnem precepu«

IZJAVA DNEVA

"Glede na to, da je osnovna naloga policista, da brani ustavo, gre za ljudi, ki so zadnje leto opravljali točno nasprotno, torej protiustavno dejavnost."

"Če ste danes slovenski policist, ste v moralnem precepu – ali ste robot, torej posnetek človeka, ali pa vam je težko."

"Robokop je človek z masko, torej ne-človek, policaj robot. Maska nam vzame osebnost, kar so ugotovile že pradavne kulture. Na demonstracijah je tovrstnih robotov vedno več in ker so brez obraza, so lahko bolj drzni in nasilni."

"Ko sem pred parlamentom prejšnji teden opazoval gručo, ki je vpila v podporo Palestini, sem videl tudi skupino robokopov, ki se je grobo zakadila vanje in izvlekla točno dva protestnika. Seveda sem takoj pomislil na sezname - zakaj ravno ta dva in ne drugih?"

(Kolumnist Miha Mazzini o tem, da so policisti zadnje leto opravljali protiustavno dejavnost; via siol.net)