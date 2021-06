»Se bomo še naslednjih 30 let prerekali o tem, zakaj nam ne uspe postati druga Švica?«

IZJAVA DNEVA

"Če bi imeli realnejšo predstavo o svoji državi in s tem tudi realnejša pričakovanja, bi bržkone imeli tudi realnejšo, zmernejšo politiko, ki nam ne bi obljubljala takšnih in drugačnih revolucij. Vse večja prevlada skrajnosti v naši politiki in družbi je namreč še kako povezana z občutkom, levih in desnih, da je država zavožena in potrebna temeljite prenove. Politika, ki začuti nezadovoljstvo ljudstva, ga pač z veseljem nagovarja in utrjuje, celo poglablja."

"V zadnjem desetletju smo se tako dokončno ujeli v začaran krog, kjer politika in ljudstvo tekmujeta, kdo bo bolj nezadovoljen z državo, in bolj ali manj se le še kregamo okoli tega, kdo je kriv za to, da je vse tako zelo narobe. In vedno bolj se zdi, da se bomo še naslednjih trideset let prerekali o tem, zakaj nam ne uspe postati druga Švica."

(Kolumnist Goran Vojnović o tem, zakaj nam ni uspelo postati druga Švica; via Dnevnikov Objektiv)