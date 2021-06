»Obdobja prej se počasi ne bomo več spomnili. Nova normalnost je iluzija.«

IZJAVA DNEVA

"Da bi lahko govorili o starih tirnicah, bo trajalo precej dlje, kot si predstavljamo. Mogoče več kot dve ali tri leta. Konec koncev je leto in četrt minilo pa smo še vedno globoko v epidemiji. S podatki, ki jih merimo, ugotavljamo trend vračanja v neko normalnost, a ta nova normalnost je še daleč od tiste pred epidemijo. Če se bo nadaljeval trend izboljševanja epidemiološke slike, lahko pridemo do rezultatov, ki bi pomenili konec epidemije septembra, ko pa se lahko spet zgodi nov obrat. Torej nismo dosegli niti lanskega junija, kaj šele časov prej. Ker to krizno stanje traja toliko časa, je vprašanje, koliko tistega od prej, bo ostalo. Ostale pa bodo navade, ki smo jih osvojili med epidemijo. Vsak pri sebi lahko oceni, koliko manjkrat v primerjavi z obdobjem prej, je bil v lokalu, odkar so spet odprti. Obdobja prej se počasi ne bomo več spomnili. Človekovi možgani funkcionirajo tako, da ohranijo spomin na zadnji dogodek. Čez določen čas postane normalno, kar počnemo zdaj in tako ne bomo več zaznavali, da je to v primerjavi s časi pred epidemijo, drugače. Čutili in razmišljali bomo, kot da je vse isto, v resnici pa ne bo. To je ta nova normalnost, ki je v resnici neka iluzija."

(Andraž Zorko, soustanovitelj družbe Valicon in oče raziskave Nova normalnost, ki jo družba izvaja vse od začetka epidemije, o vračanju na stare tirnice in novi normalnosti; v intervjuju za zurnal24.si)