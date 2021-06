Pahor bo odlikoval STA

Predsednik republike je napovedal, da bo odlikoval Slovensko tiskovno agencijo (STA)

Predsednik republike Borut Pahor v oddaji Politično na TV Slovenija

Predsednik republike Borut Pahor je v oddaji Politično s Tanjo Gobec dejal, da bo odlikoval Slovensko tiskovno agencijo (STA) obenem pa tudi koprski del RTV Slovenija (TV Koper) in slovenski del italijanske televizije RAI. "Mislim, da so to tri obletnice, tri pomembne medijske institucije, ki so pomembno prispevale k temu, da imamo svobodo govora, svobodo izražanja in svobodo medijev," je poudaril Pahor. "Slovensko tiskovno agencijo bom odlikoval za 30 let njenega pomembnega poslanstva," je dodal. Predlog odlikovanja STA ob njeni 30. obletnici je predsednik republike prejel s strani Društva novinarjev Slovenije (DNS).

Ob tem je pozabil omeniti, da STA že 157 dni opravlja javno službo brez plačila. Za slednje je kriva Janševa vlada, s katero Pahor še vedno sodeluje in jo podpira.

Novinarka Tanja Gobec je Pahorja v pogovoru opozorila, da se kritike iz Bruslja glede razmer v Sloveniji kopičijo, "nazadnje je pred dnevi tudi Svet Evrope oz. komisarka Mijatović slovenske oblasti opozorila, naj ustavijo slabšanje razmer na področjih svobode medijev in svobode izražanja v državi". Pahor se je namreč pred dnevi mudil v Bruslju in se pogovarjal z visokimi predstavniki Evropske unije (EU).

"Sam sem v pogovorih z najvidnejšimi predstavniki Evropske unije (EU) dejal, da je nekaj težav, za katere menim, da bi jih lahko rešili hitro. Tukaj mislim zlasti na trajno financiranje Slovenske tiskovne agencije STA) in na razmeroma hitro ureditev vprašanja imenovanja legitimnih tožilcev."



Borut Pahor,

predsednik republike

"Te kritike so verodostojne in jih je treba jemati skrajno resno ter jih tudi nasloviti. Ne zaradi ugleda Slovenije v mednarodni javnosti, ampak predvsem zaradi krepkosti demokracije v Sloveniji. Slovenska država je zrasla z demokracijo in je od nje eksistencialno odvisna. Sam sem v pogovorih z najvidnejšimi predstavniki Evropske unije (EU) dejal, da je nekaj težav, za katere menim, da bi jih lahko rešili hitro. Tukaj mislim zlasti na trajno financiranje Slovenske tiskovne agencije STA) in na razmeroma hitro ureditev vprašanja imenovanja legitimnih tožilcev," je odgovoril Pahor.

Glede razmer v državi pa je dejal, da si ljudje zaslužijo boljše, "in to še pred volitvami". "Ker volitve ne bodo ničesar rešile, če bo zdaj zelo surov in neprijazen diskurz in bo tak ostal tudi po volitvah," je v oddaji Politično dejal predsednik republike Borut Pahor in še dodatno potrdil, da ga razmere v državi v resnici ne motijo.