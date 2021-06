»Za Janšo je sklepanje orožarskih poslov bolj plodno kot pa podpora ljudstvu«

IZJAVA DNEVA

"Palestinci so okupirani od leta 1948, in če tlačiš ljudstvo tako dolgo, bo vsekakor reagiralo. Prvo vstajo so imeli v osemdesetih, druga je bila okrog leta 2000, zadnjih dvajset let je ni bilo, bila pa so krajša obdobja, ko so Palestinci na različne načine, nekateri tudi z nasiljem, iz obupa poskušali spremeniti status quo. To je odziv nemoči, ko se desetletja trudiš z nekimi mirnimi demonstracijami, željami po normalnem življenju, spoštovanju temeljnih človekovih pravic, na neki točki pač obupaš. V Gazi to Hamas vsakič znova izkoristi in rakete poletijo proti Izraelu, primerjalno pa je škoda, ki jo Hamas s tem povzroči Izraelu, veliko manjša, kot če je obratna situacija."

"Janez Janša je bil na eni prvih poti prav v Izraelu in sklepanje orožarskih poslov je vsekakor bolj plodno zanj kot pa podpora ljudstvu, ki so mu kratene osnovne pravice. Primerna reakcija bi bila, da bi vsaj obžalovali vse žrtve in ponovno razmislili o podpori palestinskemu ljudstvu. Tudi Slovenci smo bili nekoč okupirani, in ne samo enkrat. Največji domoljubi pa slavijo državo, ki bi bila, če bi jo preslikali v slovenske razmere, naš sovražnik."

(Ana Tasič, članica Gibanja za pravice Palestincev, ki je leto in pol delala kot prostovoljka v begunskih taboriščih na Zahodnem bregu o tem, da je slovenska vlada je izobesila izraelsko zastavo kmalu zatem, ko so bili v napadu ubiti palestinski otroci; via Večer)