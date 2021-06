Protest za Radio Študent

V petek, 11. junija, ob 17. uri v središču Ljubljane

© Radio Študent / Facebook

Na Radiu Študent v sodelovanju z Iniciativo za Radio Študent, skupnostjo sedanjih in nekdanjih sodelavcev in sodelavk ter podpornikov in podpornic, izvajajo poseben gverilski radijski program, poimenovan Radio Kričač. Frekvenca Radia Študent se tako vrača k svojim koreninam: za svobodo izraza, proti kratkovidnim represijam. Od srede, 9. junija, do petka, 11. junija, med 11. in 15. uro bodo z Metelkove izvajali poseben uporniški program. "Udarna muzika. Objesten špikeraj. Odporniški nagovori. Tridnevni učni komad za ministrstvo in njegovo komisijo za uravnoteženje medijskega prostora ter vso oblast. Ni naključje, da čez cesto domuje ministrstvo z največjimi težnjami po uravnoteženju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zapisali so, da je ministrstvo za kulturo s svojim politizirajočim razumevanjem medijev prek javnega razpisa brezsramno začelo s tako imenovanim uravnoteženjem medijskega prostora, dejansko pa s popolno odtegnitvijo sredstev nekaterim ključnim programom posebnega pomena. Med njimi je tudi Radio Študent. "Duhovni dedič radia Osvobodilne fronte (OF) se zato odpravlja na pot odpora s svojim najmočnejšim, pravzaprav edinim sredstvom – radijskim programom," so dodali.

Radijski program bo nadgradila okrogla obletnica platforme RADAR, ki se po desetih letih vrača na mesto izvirnega zločina - na metelkovski Trg brez zgodovinskega spomina. RADART #12 bo v času, ki k temu kliče, ropotal kot Radio Kričač, pod okriljem ereševske peruti obrnjen proti ministrstvu za kulturo.

Če želiš podpreti Radio Študent, pošlji SMS s ključno besedo STUDENT5 na številko 1919 in prispevaj 5 evrov za program RŠ.



Radio Študent lahko podpreš tudi z mesečno donacijo, in sicer s prijavo na TRAJNIK na https://siri.radiostudent.si.

"Platforma RADAR je vedno bila in bo odprta, tokrat pa še posebej pozivamo vse umetnice in ljudi svobodnega duha, da se nam pridružijo v čim večjem številu, s svojimi telesi, idejami in deli," so zapisali. Za RADAR afterparty bo poskrbela sestrska iniciativa Cirkulacija 2, ki v petek ob 21. uri v podhodu Ajdovščina praznuje svojo 15. obletnico.

Vrhunec radijske gverile bo ReŠolucija 2021 – protestniška procesija, karnevalsko zavzetje središča Ljubljane, koder je gverilsko oddajal Radio Kričač. V petek, 11. junija, bodo ob 17.00 ministrstvu za kulturo zapeli odporniško serenado in zamarširali do Prešernovega trga, kjer bo radijski pev zadonel med ljubljanskimi ulicami. Procesijo bodo zaključili na Novem trgu.

"Ministrstvo za kulturo je poskusilo uravnotežiti Radio Študent. Čas je, da Radio Študent uravnoteži Ministrstvo za kulturo," so zapisali.