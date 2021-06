»Šole v Sloveniji niso varne za pripadnike LGBT+ skupnosti«

Rezultati raziskave so pokazalai, da vsak četrti LGBT+ dijak v Sloveniji v šoli pogosto sliši homofobne opazke, v več kot polovici primerov pa šolsko osebje ni posredovalo

Utrinek z ljubljanske Parade ponosa, ki bo letos v prestolnici potekala 19. junija

© Uroš Abram

Rezultati raziskave z naslovom LGBT mladi - prebijmo molk v šolah, so pokazali, da šole niso varni prostori za pripadnike LGBT+ skupnosti, so sporočili iz društva za zagovorništvo pravic LGBTI oseb Legebitra. Vsak četrti LGBT+ dijak poroča, da v šoli pogosto sliši homofobne opazke, v več kot polovici primerov pa šolsko osebje ni posredovalo.

V študiji, izvedeni leta 2019, so slovenski LGBT dijaki poročali o svojih izkušnjah z diskriminacijo v šolah. Rezultati so pokazali, da 11,1 odstotka LGBT dijakov ne namerava zaključiti srednješolskega izobraževanja. Dijaki, ki so bili med svojim izobraževanjem deležni manj napadov in opazk zaradi svoje spolne usmerjenosti, bodo po rezultatih študije bolj verjetno nadaljevali šolanje, kot tisti, ki so bili pogosto tarča napadov.

Javna predstavitev rezultatov raziskave bo potekala v sklopu strokovnega posveta, ki ga organizirata društva Legebitra in Parada ponosa z naslovom »LGBTIQ+ mladi v šoli«. Odvijal se bo v četrtek, 17. junija, med 9. in 14. uro v Kinu Šiška, mogoče pa ga bo spremljati v živo tudi na spletu.

Vsak četrti sodelujoči LGBT+ dijak* poroča, da v šoli pogosto sliši homofobne opazke. Ob tem je le 12,8 odstotka sodelujočih dejalo, da je šolsko osebje ob homofobnih opazkah vedno ali skoraj vedno posredovalo, 53,9 odstotka anketiranih poroča, da šolsko osebje nikoli ni posredovalo, 33,2 odstotka dijakov pa je posredovanje šolskega osebja opazilo občasno.

Kar 41,3 odstotka LGBT+ dijakov je ocenilo, da so bili odzivi šolskega osebja na prijavo nadlegovanja ali napada neučinkoviti. Le 10,7 odstotka dijakov ocenjuje, da so bili odzivi šolskega osebja na prijavo nadlegovanja ali napada zelo učinkoviti, 48 odstotkov dijakov pa ocenjuje, da je bilo njihovo posredovanje nekoliko učinkovito.

V društvu Legebitra so v izjavi za javnost prav tako opozorili, da homofoben, bifoben, transfoben in seksističen govor ter druge opazke, ki temeljijo na predsodkih, ustvarijo šolsko okolje, ki ni varno in ki lahko privede do tega, da LGBT+ osebe ne izpolnjujejo svojih potencialov.

V raziskavi sta sodelovali 602 osebi, stari od 16 do 21 let. Povprečna starost sodelujočih je bila 17,4 leta. Sodelujoči so prihajali iz vseh slovenskih regij.

Podrobno končno poročilo o raziskavi si lahko preberete na tej spletni povezavi.

*Beseda dijak se v tekstu nanaša na vse spole (dijak_inja)